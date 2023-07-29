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محليات

علي حسن خليل في العاشر من محرم: الحوار سبيل للوصول الى تفاهم على رئيس جامع

2023-07-29 | 07:01
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علي حسن خليل في العاشر من محرم: الحوار سبيل للوصول الى تفاهم على رئيس جامع
علي حسن خليل في العاشر من محرم: الحوار سبيل للوصول الى تفاهم على رئيس جامع

أحيت حركة "أمل" اقليم بيروت، العاشر من محرم بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام دوار الجندولين، شارك فيها أعضاء من كتلة "التنمية والتحرير" وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة وقيادة اقليم بيروت ولفيف من العلماء وفعاليات سياسية واجتماعية وأمنية وحشد من المؤمنين والمؤمنات.

وقد جابت المسيرة شوارع الضاحية الجنوبية مرورا بالغبيري ووصولا الى باحة عاشوراء – معوض، وتقدمتها فرق كشافة الرسالة الاسلامية وحملة الرايات والصور والمجسمات من وحي المناسبة والتي تمثل واقعة الطف.

وشدد خليل في كلمة له بالمناسبة على أن "حركة امل ترى ان حماية الحدود وصيانتها من البحر الى اقصى نقطة في تلال شبعا وكفرشوبا والتي رسمت بدماء الشهداء، هي مسؤولية وطنية جامعة والتزام اكيد من قبلنا، وبكل الوسائل لا ترسيم جديدا للحضور لكن عمل من اجل انسحاب العدو الاسرائيلي من كل النقاط التي اعتدى ويعتدي فيها على سيادتنا وارضنا."

وتابع: "نعمل لحماية السيادة والاستقلال ورفض كل محاولات القضم، من هنا أهمية بقاء وترسيخ معادلة القوة والردع التي حمت لبنان في تكامل ادوار الجيش والشعب والمقاومة، والتي ساهمت في تثبيت حقه في مياهه البحرية وفي ثرواته".

واضاف خليل : "في هذه الايام وفي ظل الازمة العميقة التي نعيشها على المستوى الداخلي وانسداد الافق، ماذا نقول للناس؟ للقلقين على مستقبلهم امام التحديات الكبرى في استقرارهم ومعيشتهم وازمات التعليم والصحة؟ ماذا نقول والخوف ان نكون قد تعودنا على الامنا وازماتنا الناتجة عن تجميد الدولة ومؤسساتها الدستورية والتنفيذية وغياب الخدمات حتى الاساسية منها من الشغور الرئاسي الى محدودية عمل الحكومة وسياسة الضغط من بعض الكتل لتعليق التشريع الذي هو من امس الضرورات؟"

وسأل: "هل نبقى هكذا في التهجم على بعضنا البعض واهانة بعضنا البعض، وفي رمي المسؤوليات وتجاوز كل الحدود في الصراع السياسي، وتحويله الى انقسام بأبعاد خطيرة وترك الناس امام ازماتها المعيشية والمؤسسات اما فراغ يتزايد، والقلق على الوضع النقدي في ظل الارتباك الناتج عن عدم تعيين حاكم جديد للبنك المركزي؟"

وتابع خليل: "نرفض الفراغ والتعطيل كما كنا دائما، لذا فاننا نلتقط اي فرصة ايجابية كما عبر الاخ دولة الرئيس نبيه بري من خلال ما قاله ترحيبا وتعليقا على ما يقوم به اصدقاء لبنان لا سيما الموفد الفرنسي اخيرا، ونحن نؤكد هنا اصرارنا على انه باستطاعتنا اذا اعتمدنا التشاور والحوار سبيلا بين القوى والمكونات اللبنانية، واذا التزمنا بالاطار العام الذي طرح خلال المرحلة الاخيرة، ان نصل الى تفاهم يوصلنا الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس جامع وموثوق بوطنيته والتزامه".

وقال: "وحده البحث عن المساحات المشتركة وتخفيف القلق والارتباك والتخويف من بعضنا البعض وبناء الثقة على اساس التمسك بميثاقنا ودستورنا ووحدة وطننا وحمايته وحماية الشراكة فيه، وعلى قاعدتها الاساس حفظ المناصفة واحترام الاخر وسيادة القانون، والمرتكزات وحدها تجعل بالامكان الاستفادة من المرحلة المقبلة من هذا الشهر آب لنوسع النقاش بانفتاح، فنحن لا نريد الى وقت الحوار الا بأجواء افضل بكثير".

واضاف: "نحن لا نريد تحدي احد او تجاوز ارادة احد، نعرف حقيقة التوازن في البلد، ونريد ان تصل كل الحوارات الثنائية الجارية اليومية بين اللبنانيين وبعض القوى السياسية الاساسية، نريدها ان تصل الى مقاربة واحدة والى تفاهم على المرحلة المقبلة، ونتعاطى بايجابية مع كل ما يعزز ادوار المؤسسات في هذا البلد ويحفظ قوة لبنان في اقرار القوانين التي تنسجم مع ميثاقنا ودستورنا وحماية مواردنا وحماية مصالح الناس".

وراى خليل  "ان تحولات المنطقة لا تنتظرنا، وحجز الدور فيما يجري على صعيد المنطقة هو قرار لبناني بالدرجة الاولى، فعلينا ان ننبذ التمزق لانه يهدد الوطن خاصة وان دعاة الفدرلة والتقسيم وتحويل لبنان الى مربعات متناحرة اصبحوا اكثر جرأة في التعبير عن هذا الامر، ومسؤوليتنا ان نكون في مقابل هؤلاء نؤكد على وحدة وطننا، الوطن النهائي لجميع ابنائه".

كما دعا الى "حماية المقدسات في فلسطين وخلق رأي عام عربي واسلامي لحماية الاماكن المقدسة من التدنيس كما فعل بالامس الوزير الصهيوني بن غفير، لان هذا الامر ليس مسؤولية فلسطين وحدها، بل مسؤولية انسانية وعالمية نحفظ بها مقدساتنا في المسجد الاقصى وكنيسة القيامة".

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عاشوراء

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