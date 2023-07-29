الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

2023-07-29 | 07:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

مقالات ذات صلة
قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

محليات

مصرف لبنان

رياض سلامة

وسيم منصوري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة التربية: الكتاب موضوع التداول عن "الشذوذ" موجود في كندا وليس في حقيبة الأنشطة المخصصة للمدرسة الصيفية في لبنان
يزبك خلال مسيرة حزب الله في بعلبك: للتفاهم على اختيار شخصية تحفظ كيان واستقلال لبنان وترفض الإملاءات

اقرأ ايضا في محليات

قوى الأمن: تدابير سير في النبطية غداً والثلاثاء استكمالاً لإحياء عاشوراء
10:42

قوى الأمن: تدابير سير في النبطية غداً والثلاثاء استكمالاً لإحياء عاشوراء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023، واستكمالا للتدابير المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، سيتم تنظيم مسيرات راجلة في شوارع مدينة النبطية قادمة من القرى المجاورة، وستنتهي بإحياء مجالس عزاء في النادي الحسيني - النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

10:42

قوى الأمن: تدابير سير في النبطية غداً والثلاثاء استكمالاً لإحياء عاشوراء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023، واستكمالا للتدابير المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، سيتم تنظيم مسيرات راجلة في شوارع مدينة النبطية قادمة من القرى المجاورة، وستنتهي بإحياء مجالس عزاء في النادي الحسيني - النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

دعموش للمراهنين على الدور الاميركي: تعلموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها
10:22

دعموش للمراهنين على الدور الاميركي: تعلموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أن "قمة الاستكبار والطغيان ورأس الافساد في العالم، هي الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، اللتان تنشران الحروب والفتن والدمار في المنطقة، وتحاولان اليوم استضعاف لبنان لابتزازه وفرض إرادتهما عليه في الاستحقاقات المختلفة".

10:22

دعموش للمراهنين على الدور الاميركي: تعلموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أن "قمة الاستكبار والطغيان ورأس الافساد في العالم، هي الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، اللتان تنشران الحروب والفتن والدمار في المنطقة، وتحاولان اليوم استضعاف لبنان لابتزازه وفرض إرادتهما عليه في الاستحقاقات المختلفة".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023