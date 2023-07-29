قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023، واستكمالا للتدابير المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، سيتم تنظيم مسيرات راجلة في شوارع مدينة النبطية قادمة من القرى المجاورة، وستنتهي بإحياء مجالس عزاء في النادي الحسيني - النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية: