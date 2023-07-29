قبل ساعات من نهاية ولاية رياض سلامة ترقب لمصير حاكمية مصرف لبنان وموقف نواب الحاكم قبل المؤتمر الصحافي الإثنين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023، واستكمالا للتدابير المتخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، سيتم تنظيم مسيرات راجلة في شوارع مدينة النبطية قادمة من القرى المجاورة، وستنتهي بإحياء مجالس عزاء في النادي الحسيني - النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أن "قمة الاستكبار والطغيان ورأس الافساد في العالم، هي الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، اللتان تنشران الحروب والفتن والدمار في المنطقة، وتحاولان اليوم استضعاف لبنان لابتزازه وفرض إرادتهما عليه في الاستحقاقات المختلفة".