دعموش للمراهنين على الدور الاميركي: تعلموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أن "قمة الاستكبار والطغيان ورأس الافساد في العالم، هي الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل، اللتان تنشران الحروب والفتن والدمار في المنطقة، وتحاولان اليوم استضعاف لبنان لابتزازه وفرض إرادتهما عليه في الاستحقاقات المختلفة".

وأضاف خلال كلمة له في المسيرة العاشورائية في مشغرة في البقاع الغربي: "نقول لكل الذين يراهنون على الولايات المتحدة الاميركية لتأتي بالحل للازمة ويستقوون بها على المقاومة: انتم مخطئون وواهمون، لن تنفعكم اميركا في لبنان، وتعلموا من تجاربكم السابقة ولا تراهنوا عليها، فأميركا هي صاحبة اليد الطولى في كل المآسي والازمات والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون، فكيف تكون المنقذ وصاحب الحال".



وأكد "التزامنا خيار المقاومة ومواصلة طريقها، فالعدو بفعل معادلات المقاومة، لم يعد يستطيع ان يفعل شيئا في لبنان، لانه يخشى رد فعل المقاومة، ويعرف انها لن تسكت على اي عدوان"، مشددا على ان "كل التجارب أثبتت أن المقاومة وأن خيار هيهات منا الذلة هو الخيار الصحيح في مواجهة اسرائيل والاستكبار، وهو الخيار الذي يحقق نتائج وانجازات وانتصارات، وهو الخيار القادر على حماية البلد والحفاظ على سيادته واستقلاله".