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محليات

جبران باسيل: لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة

2023-07-29 | 16:00
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جبران باسيل: لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة
جبران باسيل: لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال كلمة له من بشتودار، أن "وطننا عاش معذباً لأنه جمع حضارات وشعوباً عدة وكتب له أن يدير هذا التنوع وأن يتعذب وشعبه يعشق الوطن بقدر ما عاش العذاب".

وقال باسيل أن "الجنرال واجه العالم كله واخترنا معه هذه المواجهة التي لن تنتهي معه فقد واجهنا المحتل والوصي والفاسدين"، مشيرا الى ان "قصة التيار الوطني الحر لا تنتهي وقُدر لنا أن نكون الجيل الذي ساهم في تحرير لبنان وأنتم ستحررونه من الفساد وهذه القصة يجب أن نخبرها لمن بعدنا وهي تبدأ بحرية لبنان وسيادته واستقلاله وتنتهي بها".

وتابع باسيل: "كل الصعوبات التي تعيشونها نعيشها معكم وتواجهونها لأن لبنان محكوم بمنظومة فاسدة متمسكة بماليته وسياسته".

واردف قائلا: " عهد الرئيس عون مفخرة للتيار الوطني الحر لأنه دفع الثمن بسبب خيار مواجهة الفساد، ونحن محكومون بمنظومة تسرقنا وتريد "تربيحنا جميلة"، والطائف أُقر من ٣٣ سنة ولليوم لا يريدون تطبيق اللامركزية وعندما تحدثنا عن التضحية قصدنا إسم الرئيس وليس بالرئاسة أو صلاحياتها".

وأوضح "لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة وكما حققنا الشراكة بقانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى".

واعتبر أن "خطأ الدولة بالخسائر لا يتصحح ببيع أملاك الدولة للفاسدين و"بيطلعوا المصارف بلّوشة" بل أن نتصرَّف بأصول الدولة لنرد أموال اللبنانيين وشرف أنّ التيار يطرح هذه القضايا لأنه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".

وختم باسيل كلمته "كما لطخوا أياديهم بالدم في الحرب لطخوها بمال اللبنانيين ونحن بقينا أوادم و"نضاف".
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محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

اللامركزي الموسعة

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