عصبة الأنصار الإسلاميَّة: لم نشارك في الاشتباكات الحاصلة في مخيّم عين الحلوة



بيان صادر عن عصبة الأنصار الإسلاميَّة



بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيباً على ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من أنَّ عصبة الأنصار الإسلامية تشارك في الاشتباكات في المخيَّم، يهمّنا التأكيد على الآتي:

١- نأسف على ما حصل ويحصل في المخيم، وسقوط القتلى والجرحى وترويع الناس، ونترحم على القتلى. ونتمنى الشفاء للجرحى ..

٢- نؤكد بأنَّ عصبة الأنصار لم تشارك في الاشتباكات الحاصلة في المخيّم.

٣- نعمل منذ اللحظة الأولى لحصول الحدث على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في المخيّم عبر اتصالات نقوم بها مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.

٤- نؤكِّد حرصنا على أمن واستقرار المخيم والجوار، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإفساح المجال للاتصالات والحوار، لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.