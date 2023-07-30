"فتح" نعت العرموشي ومرافقيه: لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه: مهند قاسم، طارق خلف، موسى فندي وبلال عبيد، الذين اغتالتهم أيادي الغدر والإجرام.

واعتبرت ان "هذه الجريمة النكراء الجبانة مشبوهة لم يردعها أي وازع وطني أو ديني أو أخلاقي"، معاهدة "شعبنا الفلسطيني بأننا لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة الآثمة دون محاسبة مرتكبيها، وسنكون سدا منيعا في وجه كل المشاريع المشبوهة والمخططات التآمرية على قضيتنا ومشروعنا الوطني".



وختمت: "ان دماءهم لن تذهب هدرا، ونجدد العهد والقسم بأن نواصل على خطاهم مسيرتهم الوطنية المشرفة، وأن تبقى حماية شعبنا ومخيماتنا واجبنا المقدس".