وعن الموقف السعودي من اي حوار داخلي، لفتت مصادر ديبلوماسية سعودية للجديد، الى ان هناك دعوة للتشاور بشأن المعايير والمواصفات التي تؤدي الى توافق لاستكمال الاستحقاق الرئاسي والبحث في المهام المنوطة لعملية الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي، اما صيغته كحوار أو لقاء أو ورشة عمل، فهذا يعود الى القوى السياسية فهي التي تحدد شكل اللقاء ومضمونه، لأن من المعيب التدخل في هذه النقاط لاسيما ان المملكة تشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان مواقف نوابه.واوضحت المصادر الديبلوماسية السعودية للجديد أنه من المناسب العمل على ان يكون الحوار الوطني بعد انتخاب رئيس للجمهورية وان يكون برعاية الرئيس المنتخب في اطار اتفاق الطائف ومندرجاته تأكيدا لصلاحيات رئيس الجمهورية والحفاظ عليها.