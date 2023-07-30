البابا يصلي لضحايا انفجار المرفأ: آمل ان تجد أزمة لبنان المعقدة حلا يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب
قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه يصلي من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تحل في الرابع من أغسطس آب.
وأضاف البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي للمحتشدين في ساحة القديس بطرس: "ستصادف يوم الرابع من آب المقبل ذكرى مرور ثلاث سنوات على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. أجدد صلاتي من أجل الضحايا وعائلاتهم التي تبحث عن الحقيقة والعدالة".
ونقل موقع أخبار الفاتيكان عن البابا قوله عن الأزمة اللبنانية: "آمل أن تجد أزمة لبنان المعقدة حلا يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب".