البابا يصلي لضحايا انفجار المرفأ: آمل ان تجد أزمة لبنان المعقدة حلا يليق بتاريخ وقيم ذلك الشعب

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه يصلي من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تحل في الرابع من أغسطس آب.