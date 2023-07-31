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محليات

مصادر قريبة من نواب حاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية": الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلم النائب الاول مهمات الحاكم بالإنابة

2023-07-31 | 01:08
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مصادر قريبة من نواب حاكم مصرف لبنان لـ&quot;الجمهورية&quot;: الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلم النائب الاول مهمات الحاكم بالإنابة
مصادر قريبة من نواب حاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية": الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلم النائب الاول مهمات الحاكم بالإنابة

قالت مصادر قريبة من نواب حاكم مصرف لبنان لصحيفة "الجمهورية" انّ فكرة الاستقالة، التي أسقطها نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع من حساباتهم، انسحبت على موقف النائب الاول ايضا على رغم من الضغوط التي مُورسَت عليه لكي يستقيل منعاً لأي "محاكمة سياسية" سيتعرض لها الفريق السياسي المنتمي إليه قبل الحديث عن أي معايير مالية او نقدية.

وتبين، بحسب المصادر،  ان الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلمه مهمات الحاكم بالإنابة بعد ان يغادر الحاكم الأصيل مكتبه مع نهاية الدوام اليوم، مُنهياً إقامة فيه استمرت ثلاثين عاما متواصلة.

وقالت المصادر عينها انه من المُبكر الكشف عن كل التفاهمات التي تحققت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ومباركة رئيس مجلس النواب، ولن يتطرق اليها منصوري اليوم في انتظار المراحل التي تواكب التنفيذ كان قد تعهّد بها رئيسا المجلس والحكومة.

ورفضت المصادر التأكيد أن النفي لجهة التعديلات المقترحة على بعض التعاميم المصرفية لا سيما التعميم 158 برفع حصة المودع من 400 دولار أميركي فريش الى 800 دولار شهرياً في انتظار ما تُقرّه الحكومة من مشاريع قوانين، وبعد البت بها في المجلس النيابي، لافتة الى أن الحديث المسبق عن مثل هذه الخطوات خطأ لا يمكن ارتكابه قبل توفير الأجواء المواتية لأي خطوة من هذا النوع.

وانتهت المصادر الى القول انها على ثقة بأن يَفي رئيس الحكومة بالتزاماته تجاه نواب الحاكم، خصوصا لجهة تجهيز مشاريع القوانين التي تسمح للدولة بالاقتراض من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان بما قيمته 600 مليون دولار لثلاثة اشهر، وآلية اعادة الاموال اليه وفق خطة واضحة.

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