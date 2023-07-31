الجمهورية: مناقشة الموازنة على طاولة مجلس الوزراء اليوم... وهذا ما كشفته مصادر وزارية

ينعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من عصر اليوم بنصاب كامل, بحسب ما اشارت صحيفة "الجمهورية" ,لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام.

وفي السياق أشارت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" الى انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيستهل الجلسة بكلمة يتوجه فيها الى الوزراء، شارحاً للظروف التي أملت عليه الدعوة الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي من غير ان يوجّه اللوم الى الوزراء المقاطعين الذي عطّلوا نصابها.

كما سيتوجه ميقاتي بالدعوة الى جميع الوزراء من دون استثناء بضرورة التحضير لمشاريع القوانين التي يطالب بها نواب حاكم مصرف لبنان، لافتاً الى الاسباب الموجبة التي أدت الى مطالبتهم بتسهيل مهماتهم ليتمكنوا من الامساك بالمهمة الصعبة التي يواجهونها، وانّ على الحكومة واجب التعاون مع المجلس النيابي لهذه الغاية.