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محليات

شبكة لترويج المخدّرات في الشويفات في قبضة "المعلومات"

2023-07-31 | 02:52
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شبكة لترويج المخدّرات في الشويفات في قبضة &quot;المعلومات&quot;
شبكة لترويج المخدّرات في الشويفات في قبضة "المعلومات"

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات، مستخدمين سيّارة نوع "هيونداي" لون أحمر."

واضاف البيان انه "على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، وهم ح. ز. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) وم. ب. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) وع. م. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) .

وبتاريخي 20 و 23-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريّات الشّعبة الأول والثاني على متن سيارة الهيونداي المذكورة في الشويفات فعملت على توقيفهما وضبط السيارة. كما تم توقيف الثّالث في منطقة البقاع وذلك بعد أن أقدم على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه عناصر الدوريّة، محاولًا الفرار، فتمّت السّيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من سلاحه.

بتفتيشهم والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

/38/ كيسًا بداخله مادّة الهيرويين

كيس واحد بداخله قطعة من مادّة حشيشة الكيف

كميّة من مادّة الهيرويين زنِتها حوالي /1،3/غ

كميّة من مادّة حشيشة الكيف زِنتها حوالي /1،7/غ

حبّة مخدّرة ومسدّس حربي، وبطاقة هويّة ضُبطت بحوزة الثّالث وهي عائدة لشقيقه.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزبائن في الشّويفات على متن سيارة الثاني.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين."

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