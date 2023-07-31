وسيم منصوري: لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او القانون

اعلن النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مصرف لبنان انه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي".

أكد منصوري خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره نواب الحاكم الثلاثة الآخرين أنّ "أي دراسة تُبرّر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل"، مضيفاً "سبق وطلبنا رفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم، والمسألة ليست نقدية، والحل ليس بالمركزي بل بالسياسة المالية للحكومة".

ودعا منصوري السياسيين لـ"التوافق على إخراج كلّ ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي"، قائلاً "لمستُ تعاوناً من الحكومة، وآلية اتخاذ القرار في لبنان معقّدة".

كما توجّه إلى اللبنانيين بالقول: "أعتذر إليكم للقول إنّه لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا"، مضيفا : "اتعهد بالشفافية الكاملة بعملنا، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي".

وحذر منصوري من أنّنا "نحن أمام مفترق طرق، ولا بد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل"، مشدّداً بالقول "لن أوقّع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي والإطار القانوني المناسب لذلك".

ولفت منصوري الى ان "وقف التمويل الفوري للحكومة لا يتم بشكل مفاجئ، وليكُن الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وذلك بموجب قانون صادر عن المجلس، وتحت رقابته، ويتطلّب إقرار قوانين إصلاحية، منها قانون "الكابيتال كونترول"، وقانون إعادة هيكلة التوازن".

ودعا منصوري الجميع "للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر، ونحن بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل"، لافتا الى ان "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً بردّ الأموال، والتشريع هو لفترة محدّدة ومشروطة".

وتابع " سيسمح القانون بدفع الرواتب للقطاع العام بالدولار وفق منصة "صيرفة" كما سيسمح هذا التشريع بدفع فواتير الدواء وتأمين رواتب قوى الأمن ممّا يؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيّ والأمنيّ، في حين أنّه لا يتمّ هذا الأمر إلا من خلال توافق حكوميّ نيابيّ".

وفي سياق آخر لفت منصوري الى انه "سنعمل على تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره، وتطوير منصة "صيرفة" سيكون تدريجياً"، مؤكداً أنّ "ما يعزّز الاستقرار النقدي هو القانون المقترح لإقراره في الحكومة".