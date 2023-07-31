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محليات

وسيم منصوري: لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او القانون

2023-07-31 | 04:01
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وسيم منصوري: لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او القانون

اعلن النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مصرف لبنان انه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي".

كشف النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصور خلال مؤتمر صحافي عقده في المصرف المركزي بحضور نواب الحاكم الثلاثة الآخرين أنّ "المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارًا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021 واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح".

وأضاف منصوري  : "خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا”.

وقال: "نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل".

كما لفت منصوري الى أننا "مستعدون لنكون الى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات”، قائلا: “فليكن التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي".

وأشار الى أنه "لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك". وأوضح أنه “لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي".

وأردف: "ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. و تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".

وتابع: "اعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".

وأخيرا، تعهد منصوري بـ "الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".

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