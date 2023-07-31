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وسيم منصوري: أدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية والالتزام بالقوانين
2023-07-31 | 04:16
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وسيم منصوري: أدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية والالتزام بالقوانين
وسيم منصوري: أدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية والالتزام بالقوانين خلال 6 أشهر المقبلة ونحن بتصرف مجلس النواب للانتهاء من درس القوانين ضمن المهل
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وسيم منصوري: أدعو الجميع للتعالي عن أي خلافات سياسية والالتزام بالقوانين
محليات
منصوري:
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سياسية
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بالقوانين
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وسيم منصوري: لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي
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