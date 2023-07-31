وسيم منصوري: لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي

وسيم منصوري: لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي