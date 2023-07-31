وسيم منصوري: نتعهد بالشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع

وسيم منصوري: نتعهد بالشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع