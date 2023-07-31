أسامة سعد تفقد النازحين من مخيم عين الحلوة : يجب الضغط باتجاه وقف اطلاق النار ونبذل مساعي فوق العادة للوصول الى معالجات جدية ودائمة للوضع داخل المخيم

تفقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد النازحين من مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير في جامع الموصللي في مدخل عين الحلوة، يرافقه مدير مكتبه طلال أرقدان وناصيف عيسى " أبو جمال" عضو الأمانة السياسية في التنظيم، حيث يتواجد عدد كبير من النازحين.

وقد اطمأن سعد على اوضاع النازحين مشددا في كلمة له على أهمية وقف اطلاق النار وتسليم الجناة المطلوبين المسببين بهذه الأحداث الى السلطة اللبنانية، مؤكدا على أهمية العض على الجراح للمساهمة بمعالجة الوضع.

وحذر سعد من المشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيم، معتبرا ان العدو الاسرائيلي متربص لنا، وله مصلحة بتفجير الأوضاع. كما حذر من امتداد الوضع الى خارج المخيم ومناطق أخرى في حال لم تتم معالجة الموضوع بشكل صحيح وسريع. ولفت سعد الى حالة التفلت والسلاح خارج المخيمات محملا المسؤولية للدولة اللبنانية للاهتمام بالأمن خارج المخيمات.

وكان سعد قد أجرى العديد من الاتصالات التي تهدف الى معالجة الأوضاع في المخيم،وسيعقد اجتماعا اليوم مع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية للضغط باتجاه وقف اطلاق النار وتسليم المطلوبين الى السلطلة اللبنانية.

وقال سعد خلال جولته: " انطلاقا من حرصنا الشديد على الأمن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، نبذل مساعي فوق العادة للوصول الى معالجات جدية وفعلية ودائمة ومستقرة للوضع داخل المخيم ، واليوم سيكون لنا اجتماع مع الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، للضغط باتجاه وقف اطلاق النار وتسليم المطلوبين المسببين بهذه الأوضاع الى الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني، وهذا أمر أساسي بحسب الاتفاق السابق القاضي تسليم أي مسيء للأمن اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني في لبنان ، ويجب تسليمهم ويجب ووقف اطلاق النار حرصا على أهلنا اللبنانيين والفلسطينيين، فهذا الوضع غير مقبول لا من أهل صيدا ولا من الشعب الفلسطيني، فهذا أمر مرفوض صيداويا وفلسطينيا."

واضاف: "هناك ضحايا وجرحى وأضرار جسيمة لحقت باللبنانيين والفلسطينييين على حد سواء. وهذه أوضاع لا يمكن القبول بها، فمن يهدف لمشروع او سيناريو معين "يحكي بالسياسية" وليس على حساب حياة الناس وأرزاقهم. وأشار الى أن العدو الاسرائيلي موجود وله مصلحة بتفجير الأوضاع."

أما بالنسبة لوقف اطلاق النار، فاعتبرسعد أنه بداية يجب اتخاذ القرار الحاسم بوقف اطلاق النار لكي يعود الناس الى مازلهم ويعود الاستقرار، و يجب أن يكون الجميع مستعد لوقف اطلاق النار ويجب العض على الجراح، بخاصة من استهدف بالاغتيال " الإخوان في حركة فتح " يجب أن يعضوا على الجراح للمساهمة في معالجة الأوضاع والضغط باتجاه تسليم الجناة الى السلطة اللبنانية.

وحذر سعد من امتداد الوضع الى مناطق أخرى في حال عدم معالجته بشكل سريع وصحيح وجيد، مطالباً الدولة اللبنانية عبر سلطاتها الأمنية والعسكرية بالاهتمام بالأمن خارج المخيمات ، وقال: " عم نشوف تفلتات وسلاح خارج المخيمات عم نعالج جوا.. حتى لا تمتد لبرا الى خارج المخيمات" من التعمير لغير التعمير، وهذه المناطق من مسؤولية الدولة اللبنانية .

وختم سعد كلامه مؤكدا على أن هذا الحادث يجب ألا يترك انعكاسات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني ولا على أمن الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية.