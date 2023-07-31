بري بمناسبة عيد الجيش: لتستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء
لمناسبة الأول من آب عيد الجيش اللبناني توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة لقيادة الجيش قائداً وضباطاً ورتباءاً وجنوداً منوهاً بالتضحيات التي قدمتها في سبيل وحدة لبنان وصون سيادته وسلمه الأهلي.
وقال: "المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه".
كما أتصل بري بالعماد جوزف عون مهنئاً بعيد الجيش.