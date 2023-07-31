بري بمناسبة عيد الجيش: لتستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء

استقبل رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية دوروثي شيا قي بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في حضور النائب نديم الجميّل، عضو المكتب السياسي الدكتور رشيد رحمة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابوعبد الله، ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.