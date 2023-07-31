مصادر أمنية لبنانية لـ"الجديد": 4 جرحى من عناصر الجيش اللبناني إصاباتهم معظمها طفيفة

مصادر القوات اللبنانية لـ"الجديد": الموفد الفرنسي يتعاطى مع الملف اللبناني بواقعية سياسية وهو لا يمثّل فرنسا فقط بل أتى مفوضا من اللجنة الخماسية التي عقدت اجتماعها في الدوحة