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مصادر أمنية لـ"الجديد": بلغ عدد القتلى 8 من المسلحين الفلسطينيين وقرابة 41 جريحاً من المدنيين
2023-07-31 | 11:56
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مصادر أمنية لـ"الجديد": بلغ عدد القتلى 8 من المسلحين الفلسطينيين وقرابة 41 جريحاً من المدنيين
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مصادر أمنية لـ"الجديد": بلغ عدد القتلى 8 من المسلحين الفلسطينيين وقرابة 41 جريحاً من المدنيين
محليات
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