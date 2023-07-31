ارتفاع وتيرة الإشتباكات في مخيم عين الحلوة .. لمتابعة البث المباشر:

النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": الحوادث الامنية في مخيم عين الحلوة عكست تداعياتها على مدينة صيدا ومحيطها ولدينا اتصالات واسعة مع القوى الفلسطينية ونقوم بما هو مطلوب منا كما يقوم الجيش اللبناني باتصالات لاحتواء ما يجري وتداعياته