معلومات "الجديد": جرى الاتفاق على عقد اجتماع في دار الفتوى في صيدا بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ظهر يوم غد الثلاثاء بحضور شخصيات سياسية ومرجعيات روحية