معلومات "الجديد": سيصدر عن الاجتماع بيان يعكس موقف مدينة صيدا برفض الاقتتال الحاصل واستنكار عمليات الاغتيال واستهداف المدنيين وسيطالب الحاضرون من خلال البيان بوقف إطلاق النار