على مشارف مرحلة جديدة من السياسات النقدية ..يبرز السؤال عن السعر الحقيقي لليرة مقابل الدولار

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مفتي صيدا سليم سوسان: لوقف إطلاق النار الفوري وبكلمة حاسمة في مخيّم عين الحلوة
مفتي صيدا سليم سوسان: لوقف إطلاق النار الفوري وبكلمة حاسمة في مخيّم عين الحلوة
مفتي صيدا سليم سوسان: من يستفيد من التقاتل في مخيم عين الحلوة سوى العدو الإسرائيلي؟
مفتي صيدا سليم سوسان: من يستفيد من التقاتل في مخيم عين الحلوة سوى العدو الإسرائيلي؟
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