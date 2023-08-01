فرنسا تعتزم إجلاء رعاياها من النيجر "قريبا جدا"

الكاتب السياسي قاسم قصير لـ"الجديد": الأمور تتجه نحو التهدئة في صيدا ويوجد حالة إحتقان بين الجماعات الإسلامية وحركة فتح في المخيّم ولكن هناك علامة استفهام على ما حصل ولماذا ومتى!