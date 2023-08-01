قاسم هاشم: الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقي ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به



اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقه ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين اللبنانيين في مجلس الامن بإنها لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به لأن العدو الاسرائيلي محتلٌ لارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومهما كان انحياز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية فلن يغير من حقيقة راسخة ومثبتة وهي ان هذه الارض التي وطأتها اقدامنا هي ارض ابائنا والاجداد ومتمسكون بتحريرها بكل الوسائل المتاحة ونأمل من مجلس الأمن ان ينتبه الى اي خطوة منحازة للعدو الاسرائيلي لانها ستزيد من اي توتر وأن ما يساهم في الاستقرار والامن المطلوبين هو في الضغط على الكيان الغاصب للانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من اجزاء وما زعمه العدو من تجاوزنا لما يسمى الخط الازرق هو خارج الاعتراف اللبناني الرسمي والشعبي لان لبنان لم يعترف ويقر بوجود اي خطوط في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لانها اراضي لبنانية لا تحتمل اي شك ولذلك نقول للعدو مهما حاولت وفعلت واعتديت على اصحاب هذه الاملاك سنواجه الى ان يتحقق التحرير الكامل لكل جزء محتل