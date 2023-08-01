الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قاسم هاشم: الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقي ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به

2023-08-01 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قاسم هاشم: الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقي ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به
قاسم هاشم: الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقي ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به


اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقه ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين اللبنانيين في مجلس الامن بإنها لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به لأن العدو الاسرائيلي محتلٌ لارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومهما كان انحياز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية فلن يغير من حقيقة راسخة ومثبتة وهي ان هذه الارض التي وطأتها اقدامنا هي ارض ابائنا والاجداد ومتمسكون بتحريرها بكل الوسائل المتاحة ونأمل من مجلس الأمن ان ينتبه الى اي خطوة منحازة للعدو الاسرائيلي لانها ستزيد من اي توتر وأن ما يساهم في الاستقرار والامن المطلوبين هو في الضغط على الكيان الغاصب للانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني  من الغجر وغيرها من اجزاء وما زعمه العدو من تجاوزنا لما يسمى الخط الازرق هو خارج الاعتراف اللبناني الرسمي والشعبي لان لبنان لم يعترف ويقر بوجود اي خطوط في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لانها اراضي لبنانية لا تحتمل اي شك ولذلك نقول للعدو مهما حاولت وفعلت واعتديت على اصحاب هذه الاملاك سنواجه الى ان يتحقق التحرير الكامل لكل جزء محتل
مقالات ذات صلة
قاسم هاشم: الشكوى التي تقدم بها العدو الاسرائيلي بحقي ومجموعة من الاعلاميين والمدنيين لا تساوي ثمن الحبر التي كتبت به

محليات

قلسم هاشم

الحدود اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شخصيات سياسية ودينية هنّأت العسكريين واللبنانيين بعيد الجيش
فرنسا تعتزم إجلاء رعاياها من النيجر "قريبا جدا"

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023