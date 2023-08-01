شخصيات سياسية ودينية هنّأت العسكريين واللبنانيين بعيد الجيش



غرد النائب ياسين ياسين عبر حسابه على "تويتر": "الاول من آب يوم مجيد للبنان وجيشه. رغم هول الظروف الاقتصادية والحياتية لم يزل الجندي والضابط يجاهدون لحماية كرامة الوطن والمواطن. لكل عناصره وتضحياتهم ترفع القبعات. وسنظل متمسكين بدعم الجيش ومطالبه كافة، ومؤمنين بأن جيش لبنان وسلاحه هو الوحيد القادر على حماية الارض والكرامة".

وغرد النائب كريم كبارة : "تحية للجيش اللبناني في عيده، رهاننا دوماً على المؤسسات للنهوض بالوطن، وعلى الجيش والمؤسسات الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار".

بدوره غرد النائب ميشال معوض :"بـعيد الجيش اللبناني منكرّر انو لا دولة ولا وطن ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار من دون احتكار الجيش والقوى الأمنية الشرعية للسلاح، والدولة للقرار الاستراتيجي. بعيد الجيش منتذكر تضحيات المؤسسة العسكرية وتفانيها، وخصوصًا في ظلّ الانهيار الاقتصادي والتفلّت الأمني يلي عم يشهدهن لبنان".

ولفت سعد الحريري عبر "تويتر": "تبقى المؤسسة العسكرية عماد سيادة لبنان واستقلاله واستقراره. في عيد الجيش تحية الى قائده وضباطه وعناصره."

رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان كتب عبر حسابه على "تويتر": "يمرّ الجيش في أصعب الظروف وأكثرها دقّة، فعلى الرغم من الوضع المعيشي والإقتصادي الذي يعيشه ضباطه وأفراده كمجمل اللبنانيين، يعيشون تحت وطأة الضغوط والمسؤوليات في ظل التشنجات والأحداث اليومية على الحدود وفي الداخل، وفي المقابل لا إمكانية لتأمين أبسط مقومات العيش والطبابة وبدل النقل والتعليم. في عيده لا يسعنا إلا التمني للمؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها الصمود والبقاء والخلاص من الأزمات كلها. لكي يبقى الوطن".

وأشار النائب بيار بو عاصي : "في يوم الجيش أنحني اجلالاً امام شهدائه ومصابيه وكل ضابط ورتيب وجندي يخاطر بحياته كل يوم لحفظ الامن والدفاع عن سيادة لبنان".

وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان : "لقائد الجيش العماد جوزاف عون والضباط والجنود تهانينا القلبية بعيدهم. هم عنوان الفخر والشهامة والاعتزاز والتضحية. لبنان بحاجة ماسة إلى جيشه، القوة الحامية للحدود، الداحرة للارهاب، والمثبتة للأمن في الداخل".

أضاف: "ان لبنان المستقر والآمن، بفضل جيشه، يشكل البيئة الحاضنة للتعليم والاستثمار والصناعة والسياحة. وشعب لبنان واقف جانب كلّ عسكري على الحاجز، أو في مهمات قتالية أو في ثكنته وجهوزيته".

وحيا عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان في بيان، "الجيش اللبناني بمناسبة عيد الجيش، وقال: "تحية لمن بذل التضحيات في ظل الأزمات التي تمر على وطننا ولمن يسهر على أمن وسلامة الوطن والمواطن في وجه العابثين والمخربين والخارجين على القانون".

أضاف: "سيبقى الجيش اللبناني الحصن المنيع المدافع عن سيادة الوطن في وجه المحتل وكل معتد على أرضه".

وختم: "لنا بكم كامل الثقة قيادة وضباطا وجنود. حمى الله هذا الوطن وجيشه. كل عام وأنتم الشرف والوفاء والأمان لكل الوطن".

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر": "في عيده الـ 78 تحية اكبار وإجلال للجيش اللبناني قائدا وقيادة وضباطا ورتباء وافرادا الذي جسد شعار شرف تضحية وفاء بأبعد معانيه، وبقي صامدا في وجه كل التحديات الجسام ومستمرا في تأدية واجباته الوطنية دفاعا عن سيادة واستقلال لبنان وحماية للأرض والسلم الأهلي. كل عام وجيشنا البطل بألف خير".

بدوره وجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين تحية للجيش اللبناني وقيادته في عيده وقال " هذه المؤسسة التي صمدت في وجه الازمات والظروف الصعبة، وواجهت بحزم كل المخلّين بالأمن وتعمل بلا كلل للحفاظ على الاستقرار. نفتخر بالتعاون مع قيادتها وضباطها وعناصرها للحفاظ على البيئة والمساحات الحرجية والمحميات الطبيعية من الحرائق والتعديات، ولوقف التدهور البيئي".