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محليات

"النهار": يُنقل عن مسؤول امني رفيع ان لا مؤشرات رئاسية قبل اخر السنة الجارية

2023-08-01 | 02:31
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&quot;النهار&quot;: يُنقل عن مسؤول امني رفيع ان لا مؤشرات رئاسية قبل اخر السنة الجارية
"النهار": يُنقل عن مسؤول امني رفيع ان لا مؤشرات رئاسية قبل اخر السنة الجارية

النهار
يحكى عن رجل اعمال غاب اسمه منذ مدة عاد للعمل من خلف الكواليس مع مجموعات اقتصادية واخرى يتداخل عملها ما بين السياسة والاقتصاد.
يقول وزير سابق ان وزارة الداخلية وقعت في فخ الادارة المباشرة لمصلحة تسجيل السيارات والاليات لان شيئا لم يتبدل في الاداء بل ان العرقلة والسمسرة والتدخلات مستمرة.
تبين من متابعة عملية انتقال السلطة في حاكمية مصرف لبنان انها لم تترافق مع اي انفلات في الاسواق بعد قرار سياسي قضى بتوجيه عدد من الاجهزة الامنية انذارات الى المضاربين بضبط حركة الاسواق خصوصا اولئك الذين تم توقيفهم سابقا.
ينقل عن مسؤول امني رفيع ان لا مؤشرات رئاسية قبل اخر السنة الجارية وان الشهرين المقبلين مضيعة للوقت ولن يشهدا اي خطوات عملية في هذا الشأن.
ينقل ناشط سياسي عن قائد الجيش انه لن يسمح بانفلات الأمن في المخيمات وخارجها، ولا يدخل في الحسابات السياسية والرئاسية على قاعدة ان أمن اللبنانيين خط أحمر.
لم يطرح اي سؤال جدي عن الاسباب التي دفعت رئيس بلدية بيروت الى الاستقالة وعما اذا كانت اسباب صحية فعلا.
يقول رجل دين ان الكلام الذي يسمعه يوميا من زواره السياسيين لا يجدي نفعا بعدما اكتشف ان معظمهم “لا يمونون على شيء حتى على ارائهم”.



الجمهورية
إنتقل التركيز رئاسياً من جولة ديبلوماسي إلى جولات حوار ثنائية بين حزب وتيار.
ألغى مرجع روحي مجموعة من المواعيد التي كانت محددة قبل زيارة قام بها الى الخارج بانتظار الإنتهاء من بعض الخطوات التي يقوم بها.
موظف كبير يبدأ مهامه اليوم حظي بغطاء دولي إضافة الى الغطاء المحلي للقيام بمهامه الحساسة.



اللواء
أبدت جهات دولية مالية وغير مالية تشجيعاً مباشراً للحاكم الأول لتسلُّم مهامه بعد التعرُّف إلى شخصيته وقدراته.
يطمح وزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الإرتقاء إلى رتبة وزير سيادي، عندما تحين الفرصة، وفي وزارة تعنى بالشؤون الخارجية.
تجمع كالعادة طامحون لدى مفاتيح نيابية وحزبية لدخول معترك التوظيف بدل النواب الأربعة الذين شيعوا نبأ عزمهم على الاستقالة!


نداء الوطن
علم أنّ أعمال نائب شمالي محسوب على محور معارض، توقفت بشكل مفاجئ في دولة عربية على رغم تأييده سياسة تلك الدولة.
قام وسطاء بمحاولة ترميم العلاقات بين حزب تاريخي وشخصيات حزبية اعترضت على ترشيحات الحزب خلال الانتخابات النيابية، والنتيجة كانت سلبية برفض هذه الشخصيات العمل تحت جناح القيادة الحالية.
يجري الحديث عن تقرير متعلق بالوضع في مطار بيروت قد يتم الاعلان عنه في أيلول المقبل في حال استمر الجمود الرئاسي على حاله، وهو ما فهم على أنّه بمثابة ورقة ضغط يحتفظ بها معدو التقرير من جهات خارجية نافذة لاستعمالها عند اللزوم.



البناء
توقعت مصادر إقليمية بارزة انعقاد اجتماع روسي إيراني سوري على مستوى دبلوماسي وأمني قريباً لمناقشة وتقييم حصيلة السياسات والتوجّهات التي تمّ اعتمادها في التعامل مع الاحتلالين التركي والأميركي. وتوقعت تخفيف التركيز على التفاهمات مع تركيا والتوجّه نحو أولوية إخراج الاحتلال الأميركي، خصوصاً تحرير ثروات النفط والغاز.
قال مصدر مصرفي إنه رغم الحملة المنظمة التي تقودها محطة تلفزيونية لبثّ الشائعات التي توحي بمواجهة سوق الصرف مشاكل بنيوية مع رحيل الحاكم السابق، فإن المناخ في المصارف وبين الصرافين وفي السوق يوحي بالاطمئنان إلى سعر الصرف ولا يتوقع حدوث أي تقلبات.


الأنباء
قرار مالي سيحمل معه الكثير من المحاذير في حال فشلت الدولة مجدداً بالايفاء بالتزاماتها.
جلسة تشريعية مرتقبة في وقت مستعجل تحت ضغط الملف المالي كما ملف التنقيب عن النفط والقوانين  ذات الصلة المطلوب اقرارها.
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