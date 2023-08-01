فؤاد زمكحل لـ"الجديد": رياض سلامة بعلله وحسناته كان يعرف "الأرضية" واليوم سيكون المشهد مغايرا ومن المؤكد أنه سيتم المس بالإحتياطي الإلزامي

الإقتصادي روي بدارو لـ"الجديد": أعتقد أن نواب حاكم مصرف لبنان سيتقدمون بالاستقالة الاسبوع المقبل لكي لا يتحملوا مسؤولية بعض التعاميم والكل يعرف أنه لا يمكن التجديد لرياض سلامة