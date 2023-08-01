مفتي صيدا سليم سوسان: من يستفيد من التقاتل في مخيم عين الحلوة سوى العدو الإسرائيلي؟

توقف تكتل لبنان القوي خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل "بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة"، معتبراً ذلك وفق بيان صادر عنه عقب الاجتماع "جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي. ويرى التكتل أن هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية ."









