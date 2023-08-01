هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: ندعو الى تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عيد الحلوة وسحب المسلحين من الشوارع فوراً والعمل على توفير المناخ الامن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: ندعو الى تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عيد الحلوة وسحب المسلحين من الشوارع فوراً والعمل على توفير المناخ الامن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم ونثمن ونشكر كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والامنية والعسكرية والدينية والاجتماعية اللبنانية من اجل تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة.