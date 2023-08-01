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محليات

حدة الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة اشتدت بعد ظهر اليوم حيث استخدمت القذائف الصاروخية

2023-08-01 | 10:27
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حدة الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة اشتدت بعد ظهر اليوم حيث استخدمت القذائف الصاروخية

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حدة الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة اشتدت بعد ظهر اليوم حيث استخدمت القذائف الصاروخية

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"لبنان القوي" عن الاشتباكات في عين الحلوة: جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات
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"لبنان القوي" عن الاشتباكات في عين الحلوة: جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات

توقف تكتل لبنان القوي خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل "بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة"، معتبراً ذلك وفق بيان صادر عنه عقب الاجتماع "جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي. ويرى التكتل أن هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية ."




11:47

"لبنان القوي" عن الاشتباكات في عين الحلوة: جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات

توقف تكتل لبنان القوي خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل "بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة"، معتبراً ذلك وفق بيان صادر عنه عقب الاجتماع "جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي. ويرى التكتل أن هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية ."




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