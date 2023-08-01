نصر الله : نوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك

نصر الله في مسيرة الثالث عشر من المحرّم التي ينظمها حزب الله في النبطية : ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم لأن فيه دماء وتهجير وتداعيات سيئة وأليمة ونوجه نداء الى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة او باتصال لوقف القتال يجب عليه ان يفعل ذلك

