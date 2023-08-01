"لبنان القوي": الإشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات

تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة باسيل: نعتبر الإشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي، ونرى أن هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية .

