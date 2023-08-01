"لبنان القوي": الكتل النيابية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الجمود الحاصل في الإستحقاق الرئاسي ونناشد جميع الكتل ان تبادر لإجراء التشاور المطلوب

تكتل لبنان القوي: الكتل النيابية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الجمود الحاصل في إستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ونناشد جميع الكتل ان تبادر لإجراء التشاور المطلوب في ما بينها حول برنامج العهد وشخصية الرئيس واسمه من دون إنتظار الخارج لإنجاز هذا الإستحقاق السيادي الذي من دونه تتسارع وتيرة تحلل الدولة