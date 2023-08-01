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محليات

جلسة لمجلس الوزراء و ميقاتي يقترح قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان

2023-08-01 | 11:28
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جلسة لمجلس الوزراء و ميقاتي يقترح قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان
جلسة لمجلس الوزراء و ميقاتي يقترح قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة درس موازنة العام 2023.

 واستهل ميقاتي الجلسة بتهنئة وشكر وزير التربية والتعليم العالي على الجهد الذي بذله وفريق الوزارة في سبيل انجاز الامتحانات الرسمية ،التي بدات نتائجها بالصدور اليوم وتمنى للطلاب مستقبلا زاهرا.

في سياق اخر أشار ميقاتي الى أن "المادة الرابعة من مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء".

وتابع: "بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع  قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسالة، ولذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد ، لا سيما وأن  البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت. ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا."

من جهة أخرى، سأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي ، فاجاب الأخير انه ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه اياه.

وقد استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل
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جلسة لمجلس الوزراء و ميقاتي يقترح قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان

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نجيب ميقاتي

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