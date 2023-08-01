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محليات

بالصور : جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي

2023-08-01 | 12:04
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بالصور : جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي
بالصور : جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي

مراسل "الجديد": جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي شرق بلدة حولا الجنوبية

افاد مراسل "الجديد" ان جيش العدو الإسرائيلي فكك بعد ظهر اليوم، الشباك المعدني الواقي من الصواريخ، الذي يحيط بالكامل بموقع "الشيخ العباد" المشرف على بلدة حولا الحدودية لجهة الشرق، والذي يحوي أبراجاً معدنية عملاقة، مثبت عليها أجهزة تصنت دقيقة وكاميرات مراقبة متطورة، وأجهزة إستشعار عن بُعد، تحصي أنفاس الجنوبيين من القرى الجبلية  امتداداً حتى مدن الساحل، مستخدماً لذلك رافعة ضخمة وآليات ثقيلة، في خطوة لافتة لم تُعرف أبعادها بعد." 
وكان قوات الاحتلال  استخدمت نظام الشباك المعدني، للإحاطة بمواقعها الأمامية المتقدمة على الحدود مع لبنان، منذ ما يقارب العشرين سنة، في العباد، ومسكافعام، وتلة رياق في المطلة، المشرفة على بلدة كفركلا وسهل مرجعيون، وموقع كفار يوفال جنوب الوزاني والميسات، وفي العباسية والغجر، صعوداً حتى رويسة القرن، ورويسة السماقة ورويسات العلم، المشرف على بلدة كفرشوبا ومنطقة العرقوب، وانتهاءً بموقع الرادار في سفح جبل الشيخ، المشرف على بلدة شبعا، ليقيها من الصواريخ الموجهة عند اصطدامها به فتنفجر.
 
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