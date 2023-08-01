بالصور : جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي

مراسل "الجديد": جيش العدو الإسرائيلي يفكك الشباك المعدني الواقي من الصواريخ من محيط موقع العباد الحدودي شرق بلدة حولا الجنوبية

