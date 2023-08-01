وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك يدخل الى عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

دخل مساء اليوم وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إضافة إلى ممثل حركة أمل المهندس بسام كجك وممثل التنظيم الشعبي الناصري أبو جمال عيسى، وانقسم إلى قسمين قسم دخل إلى البركسات، والتقى مع قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، وفي منطقة صيدا وقائد المشتركة والقادة الميدانيين وقسم آخر اتجه إلى الشارع التحتاني ليلتقي القوى الإسلامية في عين الحلوة.

وفي السياق قال أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان اللواء فتحي أبو العردات إن "على إثر الجريمة التي ارتكبت بالمخيم، واستهدفت اللواء أبو أشرف العرموشي ومجموعة من رفاقه، اتفقنا على تثبيت وقف إطلاق النار، حيث أخذنا قرار وقف إطلاق النار قبل يومين بعد سلسلة اجتماعات حصلت خلال هذا الوقت، وها نحن في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أتينا إلى مخيم عين الحلوة لتأكيد وقف إطلاق النار وتثبيته، وهذه هي مهمتنا الأساسية؛ لأن حماية أمن المخيم وأمن الناس مسؤوليتنا جميعا".