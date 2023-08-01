الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال
الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال
اعلنت قيادة الجيش في بيان ان دورية من مديرية المخابرات اوقفت السوري (م.ش.) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم داعش، ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والاعتداء على أحد الحواجز العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014. كما تابع دورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية.