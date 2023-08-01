الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال

الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال