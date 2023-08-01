الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال

2023-08-01 | 13:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى &quot;داعش&quot; ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال
الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال

الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال

اعلنت قيادة الجيش في بيان ان دورية من مديرية المخابرات اوقفت السوري (م.ش.) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم داعش، ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والاعتداء على أحد الحواجز العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014. كما تابع دورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية.
مقالات ذات صلة
الجيش: توقيف سوري لانتمائه إلى "داعش" ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال

محليات

الجيش اللبناني

داعش

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع بمناسبة عيد الجيش: نقدّر بطولاتكم وننحني إجلالاً لشهدائنا
مسؤول بالخارجية الأميركية: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة ⁧‫

اقرأ ايضا في محليات

حسن الشامي: قضية هنيبعل القذافي محالة امام المجلس العدلي وتوقيفه جرى في لبنان بناء لاشارة الانتربول
Play
16:45
Play

حسن الشامي: قضية هنيبعل القذافي محالة امام المجلس العدلي وتوقيفه جرى في لبنان بناء لاشارة الانتربول

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي #حسن_الشامي لـ #الرئيس: قضية هنيبعل القذافي محالة امام المجلس العدلي وتوقيفه جرى في لبنان بناء لاشارة الانتربول

16:45

حسن الشامي: قضية هنيبعل القذافي محالة امام المجلس العدلي وتوقيفه جرى في لبنان بناء لاشارة الانتربول

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي #حسن_الشامي لـ #الرئيس: قضية هنيبعل القذافي محالة امام المجلس العدلي وتوقيفه جرى في لبنان بناء لاشارة الانتربول

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر
15:54

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر والقضية محالة امام المجلس العدلي وجرى توقيفه في لبنان بناء لاشارة الانتربول ولم يتعرض لأي ضغط او تعذيب خلال توقيفه الرسمي

15:54

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر

مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر والقضية محالة امام المجلس العدلي وجرى توقيفه في لبنان بناء لاشارة الانتربول ولم يتعرض لأي ضغط او تعذيب خلال توقيفه الرسمي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023