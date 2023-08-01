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فاديا كيوان وجينا الشماس تعلقان على أحداث مخيم عين الحلوة ويؤكدان على أهمية تدخل الجيش لحل الأزمة
2023-08-01 | 15:13
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فاديا كيوان وجينا الشماس تعلقان على أحداث مخيم عين الحلوة ويؤكدان على أهمية تدخل الجيش لحل الأزمة
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فاديا كيوان وجينا الشماس تعلقان على أحداث مخيم عين الحلوة ويؤكدان على أهمية تدخل الجيش لحل الأزمة
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