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محليات

الصحافي الاميريكي ريتشارد سيلفرشتاين لـ #الرئيس عن تفجير الرابع من آب : تلقيت تقريرا من وزير اسرائيلي مشهور والصحافي الذي تلقى هذا التقرير قال أن القوى الاسرائيلية قد قصفت مستودعا للاسلحة تابعا لحزب الله

2023-08-01 | 15:34
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الصحافي الاميريكي ريتشارد سيلفرشتاين لـ #الرئيس عن تفجير الرابع من آب : تلقيت تقريرا من وزير اسرائيلي مشهور والصحافي الذي تلقى هذا التقرير قال أن القوى الاسرائيلية قد قصفت مستودعا للاسلحة تابعا لحزب الله
الصحافي الاميريكي ريتشارد سيلفرشتاين لـ #الرئيس عن تفجير الرابع من آب : تلقيت تقريرا من وزير اسرائيلي مشهور والصحافي الذي تلقى هذا التقرير قال أن القوى الاسرائيلية قد قصفت مستودعا للاسلحة تابعا لحزب الله

الصحافي الاميريكي ريتشارد سيلفرشتاين لـ #الرئيس عن تفجير الرابع من آب : تلقيت تقريرا من وزير اسرائيلي مشهور والصحافي الذي تلقى هذا التقرير قال أن القوى الاسرائيلية قد قصفت مستودعا للاسلحة تابعا لحزب الله ومن تبيان الامور لم تقصد اسرائيل هذا الانفجار الكبير انما ارادت استهداف المستودع على وجه الخصوص لا غير

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الصحافي الاميريكي ريتشارد سيلفرشتاين لـ #الرئيس عن تفجير الرابع من آب : تلقيت تقريرا من وزير اسرائيلي مشهور والصحافي الذي تلقى هذا التقرير قال أن القوى الاسرائيلية قد قصفت مستودعا للاسلحة تابعا لحزب الله

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