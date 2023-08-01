مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر
مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ #الرئيس : اعتقال هنيبعل القذافي لانه مدعى عليه بجرمين بكتم المعلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر والقضية محالة امام المجلس العدلي وجرى توقيفه في لبنان بناء لاشارة الانتربول ولم يتعرض لأي ضغط او تعذيب خلال توقيفه الرسمي