"الجمهورية": أوساط ديبلوماسية قالت إن أحد المحاور في الداخل لن يتأخر عن مقايضة أوراق إقليمية تحسيناً لوضعه في لبنان في الأيام المقبلة



النهار

بعد قرار يلزم وزارة المال تسليم نسخ من تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن الفاريز اند مارسال، صدر قرار قضائي جديد يلزم الوزارة ايضا تسليم مجموعة من المحامين تقرير شركتي التدقيق في ملفات مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وينتظر ما ستكون عليه ردة فعل المالية.

يتسلم لبنان اليوم قرارا سوريا بخفض نفقات الترانزيت على الشاحنات اللبنانية العابرة عبر الاراضي السورية بما يشجع حركة التصدير بعدما باتت متعذرة اخيرا بسبب ارتفاع التكلفة.

اتخذت الاجهزة الامنية في البقاع بالتعاون مع “حزب الله” اجراءات مشددة في محيط مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين

تُحذّر مدارس خاصة وعدد من الجامعات الإقدام على أي خطوات وإجراءات حالياً ربطاً بالقلق المحيط بالوضع التربوي والبلد عموما ليبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً.

بدأ غزو الأحراج والغابات والحقول لقطع الأشجار وتأمين “قوت” الشتاء نظراً الى غلاء المحروقات ومعاناة الناس اجتماعيا واقتصاديا وماليا.







الجمهورية

قالت أوساط ديبلوماسية إن أحد المحاور في الداخل لن يتأخر عن مقايضة أوراق إقليمية تحسيناً لوضعه في لبنان في الأيام المقبلة.

وصف فريق سياسي الشروط التي أطل بها رئيس تكتل نيابي بأنها تعجيزية ولا تتصل بفريق واحد يمكنه تلبيتها من اليوم.

تنشغل بعض الدوائر السياسية بتقصّي معلومات عن لقاء حصل بين قطب بارز وسفير دولة عربية تناول الإستحقاق الرئاسي.







اللواء

لم يُجب رئيس دولة كبرى على اتصال هاتفي أجراه معه رئيس دولة إقليمية كبرى، وهما على صداقة على خلفية تطورات تتعلق بالحرب الدائرة في القرم..

يشكو رئيس لجنة نيابية محورية من ضحالة ثقافة زملاء له، وهشاشة معلوماتهم العامة والقانونية..

ينظر مصرفيون لفكرة خطيرة، تقضي بوقف العمل في التعميم 158، إذا لم يُقدم المصرف المركزي على الإصرار على تعاميم أخرى، صدرت في عهد الحاكم السابق..





نداء الوطن

يتردّد أنّ جهات ديبلوماسية غربية ترصد عن كثب سلوك وزارة المال بخصوص نشر مضمون التقرير الجنائي، وتتابع المسألة بدقة بعد صدور قرار قضائي يقضي بنشره.

أبدت جهات متابعة خشيتها من أن يكون عقد تلزيم تشغيل مجمع الحدث الجامعي التابع للجامعة اللبنانية قد أسند إلى مكتب استشارات غير متخصّص في تشغيل وإدارة المرافق العامة ما يخالف دفتر الشروط الذي وضعه مجلس الإنماء والإعمار.

تخوّفت جهات معنية من أن يتم توزيع بذار القمح لصالح كبار المزارعين والتجار الذين يقومون بإعادة بيعها إلى صغار المزارعين.







البناء

دعت مصادر دبلوماسية تعليقاً على أحداث مخيم عين الحلوة الى التذكير بما سبق وقلته الدارسات في كيان الاحتلال حول الخوف من أن تتضمن خطة عبور المقاومة الى الجليل نقل أبناء المخيمات المسلحين إلى بلداتهم الأصلية شمال فلسطين وذكرت بخطورة العبث باستهداف الجيش اللبناني وما يوحي من خطة لجعل عين الحلوة نهر بارد آخر ومحاولة توريط الجيش بإغراءات حرب مشابهة.

قالت مصادر مالية إن سعر الصرف الذي يتحرّك نحو تحسّن سعر الليرة مقابل الدولار ببطء هو علامة على حجم الكذب الذي تضمنته الهالة حول عبقرية رياض سلامة وربطت أي تحسن بوجوده، وتوقعت انفلات السعر مع رحيله. والأهم أن الإشارة التي يقولها هذا الثبات المائل للتحسن أن أكذوبة السوق يثق بسلامة سقطت أيضاً، فحملة دب الذعر فشلت لأن السوق لم تتفاعل معها.







الأنباء

تكثر التسريبات والشائعات التي تحيط بوجه معروف ربطاً بتطورات الأيام الأخيرة.

حركة دبلوماسية لافتة في بيروت على خط مقرّ معني بشكل مباشر بالملف اللبناني.