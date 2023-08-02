معلومات "الجديد": وصول رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى قصر العدل في بيروت

معلومات "الجديد" : المحامي العام التمييزي عماد قبلان وصل إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت للاستماع الى رياض سلامة عند الساعة الثالثة ظهرا على خلفية مذكرة الإنتربول تنفيذا لمذكرة التوقيف الفرنسية