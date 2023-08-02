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كنعان من مجلس النواب: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة
2023-08-02 | 04:07
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كنعان من مجلس النواب: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة
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