عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص لـ"الجديد": نحن نؤيد اللامركزية وقدمنا اقتراح قانون بالنسبة للصندوق السيادي ولكن "أنا مش محمّس عشي بوجود 100 الف صاروخ و مليوني نازح"

كنعان من مجلس النواب: اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لادارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة