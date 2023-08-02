جورج عقيص لـ"الجديد": رغم أهمية اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني وغيره الا أنني لا يمكن أن أقايضهم برئاسة الجمهورية.. وجبران باسيل قال "اعطوني اللامركزية وأنا بتساهل بالرئاسة"