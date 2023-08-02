جورج عقيص لـ"الجديد": طريقة اعادة تموضع جبران باسيل مع حزب الله غير موفقة

جورج عقيص لـ"الجديد": هناك خط أحمر للاستيراد في الجمارك وخط أخضر "بيمرق عليه بضائع من دون دفع ضرائب ومن دون التصريح عنها" و كل من يخلص المعاملات الجمركية على هذا الخط يتبع لحزب الله