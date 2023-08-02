مصادر "الجديد": قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار حددت تاريخ الاعتداء على الطفلة لين طالب و‎ادّعت على الجدة ‎لجهة الأم المدعوة ح.ر للإستجواب بعد ادّعائها سابقاً على الام والجد