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محليات

بعد اشتباكات عين الحلوة... جولة للنائب سعد في سوق صيدا للإطمئنان الى الأهالي

2023-08-02 | 04:18
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بعد اشتباكات عين الحلوة... جولة للنائب سعد في سوق صيدا للإطمئنان الى الأهالي
بعد اشتباكات عين الحلوة... جولة للنائب سعد في سوق صيدا للإطمئنان الى الأهالي

جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، في أسواق صيدا التجارية

 جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، في أسواق صيدا التجارية حيث التقى الأهالي وأصحاب المحال والعاملين فيها،  وأطمأن الى أوضاعهم بعد ليالي من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في صيدا والتي أثرت على المدينة بشكل كبير، حيث نتج عنها أضرار مادية واقتصادية ومعنوية في المدينة على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.
كما استمع  سعد  بحسب مكتبه الاعلامي، من الأهالي لشكواهم، لا سيما تراجع الحركة الاقتصادية بسبب الاوضاع المالية المتردية بشكل عام وبسبب الأحداث في المخيم حاليا التي أصابت السوق بالشلل لخوف الناس من الاشتباكات.  
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بعد اشتباكات عين الحلوة... جولة للنائب سعد في سوق صيدا للإطمئنان الى الأهالي

محليات

اسامة سعد

عين الحلوة

صيدا

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